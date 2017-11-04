الظفرة الإماراتي يجدد الثقة في المدرب السوري محمد قويض

الظفرة الإماراتي يجدد الثقة في المدرب السوري محمد قويض

المصدر: د ب أ

أعلنت إدارة نادي الظفرة الإماراتي تجديد الثقة في السوري محمد قويض، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد التعادل السلبي، اليوم السبت، مع عجمان في المباراة التي جرت بينهما على ملعب حمدان بن زايد في الظفرة في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.

ورفع الظفرة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، ولعجمان الرصيد نفسه ويحتل المركز التاسع بفارق الأهداف.

وانتشرت شائعات، عقب المباراة، بأن الظفرة قرر الاستغناء عن المدرب السوري مما جعل الإدارة تصدر قرارها الفوري بعد المباراة بتجديد الثقة.

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