الظفرة الإماراتي يجدد الثقة في المدرب السوري محمد قويض

أعلنت إدارة نادي الظفرة الإماراتي تجديد الثقة في السوري محمد قويض، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد التعادل السلبي، اليوم السبت، مع عجمان في المباراة التي جرت بينهما على ملعب حمدان بن زايد في الظفرة في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.

ورفع الظفرة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، ولعجمان الرصيد نفسه ويحتل المركز التاسع بفارق الأهداف.

إدارة الظفرة تجدد الثقة في المدير الفني محمد قويض ولا صحة لإشاعة التفكير في إعفاءه.. pic.twitter.com/oGjgcIBdtk — نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) November 4, 2017

وانتشرت شائعات، عقب المباراة، بأن الظفرة قرر الاستغناء عن المدرب السوري مما جعل الإدارة تصدر قرارها الفوري بعد المباراة بتجديد الثقة.