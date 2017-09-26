رسميًا.. الظفرة الإماراتي يعلن ضم سلطان السويدي لمدة 3 مواسم

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، رسميًا، ضم مدافع فريق الجزيرة الشاب سلطان السويدي، لمدة 3 مواسم، حيث يجيد اللعب في الطرف الأيمن، للعب في صفوف الفريق الأول، اعتبارًا من المباراة المقبلة.

وتأخرت إجراءات تسجيله لبعض الالتزامات، حيث سبق للاعب أن خاض فترة تدريبية في صفوف فريق مانشستر سيتي.

وكان زميله سلطان سعيد الشامسي قد سبقه على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق الظفرة، وشارك في آخر 10 دقائق في مباراتي الإمارات برأس الخيمة في افتتاح مباريات دوري الخليج العربي والشارقة بملعب الظفرة.

رسمياً ؛ اللاعب سلطان السويدي يوقع لشركة الكرة بالنادي عقداً يمتد لثلاث مواسم .. تمنياتنا بالتوفيق للاعب في مشواره مع الفريق .. pic.twitter.com/hIdThU1ueC — نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) September 26, 2017

وتقدم صالح بن جذلان المزروعي، رئيس مجلس إدارة النادي، وفارس مكتوم المزروعي، رئيس شركة الكرة بنادي الظفرة، بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري لنادي الجزيرة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، على دعمهم المستمر لفريق الظفرة.

من جهة ثانية، انتظم لاعب الظفرة نجم شوان، المعار إلى فريق نادي كي رودار السلوفيني في تدريبات فريقه أمس الأول، وكان الظفرة قد تعاقد معه من فريق الزوراء لمدة 5 سنوات كنوع من الاستثمار الرياضي الناجح.