الإمارات.. تيغالي لاعب الوحدة يحلم ببرشلونة ولا يمانع اللعب لنادي الهلال السعودي

كشف اللاعب الأرجنتيني، سبيستيان تيغالي، مهاجم نادي الوحدة الإماراتي أنه يحلم باللعب لفريق برشلونة الإسباني في المستقبل، موضحًا أنه سيلعب لنادي الهلال السعودي أو الشباب لو عاد للدوري السعودي مرةً أخرى.

وأجرى تيغالي (32 عامًا) حوارًا مع برنامج صدى الملاعب الذي يذاع على قناة MBC تحدث من خلاله عن عدة أمور.

وعندما سُئِل تيغالي عن أول راتب له، قال إنه كان يتقاضى 10 دولارات عن كل مباراة يلعبها في البداية.

وعن إمكانية عودته إلى السعودية أجاب تيغالي: “لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، ولكن إن عدت للسعودية فسألعب للهلال أو الشباب”.

وأضاف تيغالي، الذي سبق له اللعب لناديي الاتفاق والشباب في السعودية، أنه يحلم باللعب لنادي برشلونة الإسباني، مؤكدًا في الوقت ذاته سعادته في الإمارات.

وبخصوص أول هاتف اقتناه اللاعب الأرجنتيني قال تيغالي: إنه كان من نوع نوكيا واشتراه له والده.

وأوضح تيغالي أن مواطنه، جابريل باتيستوتا، هو قدوته في عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أن يوم اعتزاله سيكون طبيعيًا ولن يقوم بأشياء كبيرة، كما قال إنه لا يرغب في أن يكون مدربًا أو إداريًا في المستقبل.

وانتقل تيغالي إلى الوحدة صيف العام 2013، وسجل للفريق أكثر من 100 هدف، ونال جائزة أفضل لاعب أجنبي وهداف بطولة الدوري للموسم 2015/2016.