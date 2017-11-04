رقم سلبي لنادي شباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي

حقق نادي شباب الأهلي دبي رقمًا سلبيًا في تاريخ الدوري الإماراتي منذ بداية العمل بنظام الاحتراف موسم 2008/2009.

وأصبح شباب الأهلي دبي أول فريق يحقق التعادل السلبي في 3 مباريات متتالية منذ بداية موسم الاحتراف، عقب تعادله أمس مع الجزيرة.

وبدأ شباب الأهلي دبي السلسلة السلبية ،بالتعادل مع الشارقة في الجولة الخامسة ،ثم مع الوحدة ،وأخيرًا مع الجزيرة ،أمس، لحساب الجولة الثامنة.

وشباب الأهلي دبي هو نادٍ جديد ،ويخوض موسمه الأول تحت هذا المسمى، بعد دمج الأندية الثلاثة مع بعضها.

ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، بفارق 5 نقاط عن الوصل متصدر جدول الترتيب.

وبالمجمل سجل شباب الأهلي دبي في الدوري 12 هدفًا في حين استقبلت شباكه 4 أهداف.