التعادل السلبي يخيّم على قمة الجزيرة وشباب الأهلي دبي.. كيف أصبح ترتيب الدوري الإماراتي؟

خيّم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فريق الجزيرة بضيفه شباب الأهلي دبي، اليوم الجمعة، في المرحلة السابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز الشارقة على الإمارات 1 / صفر.

وفشل فريقا الجزيرة وشباب الأهلي دبي في استغلال كافة الفرصة التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس، كما رفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع.

ويعد هذا التعادل هو الثالث للجزيرة هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في مثلها، في حين يعد هذا التعادل بالنسبة لشباب الأهلي دبي هو الثالث أيضًا مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق الشارقة انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري بتغلبه على فريق الإمارات 1 / صفر.

ويدين فريق الشارقة بالفضل في هذا الفوز إلى لاعبه ويلتون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

ورفع الشارقة رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع ، محققًا فوزه الأول هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وتجمد رصيد الإمارات عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر قبل الأخير، متلقيًا هزيمته الخامسة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.