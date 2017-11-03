نادي الإمارات يفاضل بين مدربين بعد إقالة إيفان هاشيك

يفاضل نادي الإمارات بين مدربين اثنين بعد إقالة مدربه التشيكي إيفان هاشيك أواخر الشهر الماضي.

وأوضحت تقارير صحفية إماراتية أن إدارة نادي الإمارات تفاضل بين عبدالله المسفر وعيد باروت، للتعاقد مع أحدهما.

وأعلن نادي الإمارات المنافس في دوري الخليج العربي، الإثنين الماضي، إقالة مدربه التشيكي إيفان هاشيك.

وجاء قرار إقالة إيفان هاشيك عقب تدهور نتائج الفريق الموسم الحالي، بعد أن حقق الفريق فوزًا وحيدًا مقابل 4 خسائر وتعادل وحيد، ويحتل الفريق المركز العاشر، من أصل 12 فريقًا.

وتولى إيفان هاشيك تدريب نادي الإمارات في ديسمبر من العام الماضي، واحتل الفريق المركز الحادي عشر، علمًا أن البطولة كانت تشمل 14 فريقًا.

وسبق للمدرب البالغ من العمر 54 عامًا تولي تدريب نادي الفجيرة والأهلي من الإمارات، والهلال السعودي وسانت إيتيان الفرنسي إضافة إلى المنتخب التشيكي.

ويستعد الإماراتي لمواجهة الشارقة اليوم الجمعة ضمن الأسبوع السابع من الدوري الإماراتي.