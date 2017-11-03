مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي.. 4 أسلحة تحسم صدام تين كات وكوزمين

رغم أن الجزيرة حامل اللقب قدّم بداية ضعيفة هذا الموسم ويحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط من خلال 6 مباريات بينما يحتل شباب الأهلي دبي المركز الرابع برصيد 11 نقطة في الدوري الإماراتي؛ إلا أن المواجهة بين الفريقين الكبيرين تبدو دائمًا حافلة بالندية.

تتجه الأنظار، مساء الجمعة، لمتابعة اللقاء المثير والمرتقب الذي يجمع فريقي الجزيرة وشباب الأهلي دبي في واحدة من مواجهات القمة في دوري الخليج العربي.

ورغم أن الجزيرة حامل اللقب قدّم بداية ضعيفة هذا الموسم ويحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط من خلال 6 مباريات بينما يحتل شباب الأهلي دبي المركز الرابع برصيد 11 نقطة؛ إلا أن المواجهة بين الفريقين الكبيرين تبدو دائمًا حافلة بالندية وخارج الحسابات والتوقعات.

وتزداد صعوبة اللقاء في ظل وجود مدربين على أعلى مستوى تكتيكي وهما الهولندي هينك تين كات المدير الفني للجزيرة والروماني أورلايو كوزمين المدير الفني لشباب الأهلي دبي.

ومن المؤكد أن الصراع التكتيكي بين تين كات وكوزمين يرسم ملامحه بعض مواهب ونجوم الفريقين الكبيرين، وهو ما ترصده شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

رومارينهو

يعوّل فريق الجزيرة على قدرات مهاجمه البرازيلي الموهوب رومارينهو الوافد من الدوري القطري هذا الموسم ويسعى لتعويض الغياب الطويل للثنائي أحمد خليل وعلي مبخوت بسبب الإصابة.

وسجل رومارينهو 3 أهداف في 6 مباريات مع الجزيرة كما صنع هدفين ويعتمد المدرب تين كات على تحركات وسرعات وقدرات اللاعب البرازيلي بشكل واضح.

وتحدث المدرب المصري ضياء السيد المدير الفني لفريق رأس الخيمة الإماراتي لشبكة “إرم نيوز” عن رومارينهو مؤكدًا أنه المهاجم السريع الموهوب الذي لفت الأنظار في صفوف الجزيرة هذا الموسم.

وأضاف “الجزيرة يعاني بعض الغيابات المؤثرة والمهمة وعلى رأسها علي مبخوت وأحمد خليل وهما نجمان كبيران وبالتالي فإن هجوم الفريق يبدو في حالة نقص عددي؛ إلا أن وجود رومارينهو بخبراته التي اكتسبها في الدوري القطري يجعله سلاحًا مهمًا يحسم ملامح اللقاء”.

ماكيتي ديوب

يضع المدرب كوزمين رهانه أيضًا على اللاعب السنغالي الموهوب والهداف ماكيتي ديوب الذي يصنع الفارق مع فريق الأهلي دبي.

وسجل ماكيتي ديوب 6 أهداف مع الفريق بالدوري وقدّم مستويات أكثر من رائعة جعلته يتصدر قائمة هدافي الفريق وينافس على صدارة هدافي الدوري.

ويتميز ديوب بقدراته على اقتناص الفرص وأيضًا استغلال المساحات في صفوف الفريقين خاصة أنه لاعب سريع وموهوب ويملك خبرات الدوري الإماراتي نتيجة مشواره مع الظفرة.

وقال ضياء السيد: “ماكيتي ديوب لاعب أصبح خبيرًا في الدوري الإماراتي لأنه لعب لسنوات في الظفرة ثم انتقل لشباب الأهلي دبي وقدّم مستويات متميزة”.

وأضاف “بشكل شخصي أنا معجب بهذا اللاعب لأنه يجمع بين القوة البدنية والسرعة ويلعب دور المحطة الهجومية ويجيد اقتناص الفرص ببراعة”.

مبارك بوصوفة

يراهن تين كات على لاعبه المغربي مبارك بوصوفة في وسط الملعب ليلعب دور العقل المفكر في فريق الجزيرة خاصة أن بوصوفة يتميز بعاملين مهمين الأول مردوده البدني العالي وقدرته على الربط بين خطي الوسط والهجوم بجانب التمريرات الدقيقة التي تجعله مهندسًا لهجمات الجزيرة.

وصنع بوصوفة 3 أهداف لزملائه في الجزيرة خلال المباريات الست الماضية وهو ما يجعل اللاعب المغربي من أبرز عناصر حامل لقب الدوري.

ويعوّل الجزيرة على خبرات بوصوفة التي اكتسبها نتيجة مشواره بالدوري البلجيكي وتحديدًا مع أندرلخت.

حبيب الفردان

يعتمد شباب الأهلي دبي على قدرات لاعب الوسط العائد من الإيقاف حبيب الفردان وصاحب المجهود الوفير في وسط الملعب.

ويجيد الفردان أداء دور صانع الألعاب بجانب دوره كلاعب ارتكاز ونجح لاعب منتخب الإمارات في صناعة 4 أهداف لزملائه بجانب مردوده البدني وأدائه السريع.