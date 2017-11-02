الوصل يهزم النصر في الديربي.. كيف أصبح ترتيب الدوري الإماراتي؟ (فيديو)

قاد النجم البرازيلي فابيو ليما فريقه الوصل للفوز في ديربي دبي، بعد أن سجل هدفين أمام النصر، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإماراتي على استاد راشد في دبي.

ورفع الوصل رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن العين الذي يلاقي الوحدة، السبت، في حين تجمّد رصيد النصر عند 10 نقاط في المركز الخامس.

وأحرز دي ليما هدفيه في غضون 8 دقائق بالشوط الثاني، حيث وضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 71 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية.

وعزز النتيجة بعدها بـ 8 دقائق عندما تابع تسديدة مواطنه رونالدو مينديز من ركلة حرة ارتدت من محمد يوسف حارس النصر، وسددها دي ليما في الشباك على مرتين بعدما ردها الدفاع في المرة الأولى.

ورفع دي ليما رصيده في صدارة هدافي المسابقة إلى 9 أهداف متفوقًا بـ 3 أهداف على السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم شباب الأهلي دبي.