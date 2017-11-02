الإمارات.. البرازيلي فابيو دي ليما أفضل هداف أجنبي في نادي الوصل

أصبح البرازيلي فابيو دي ليما أفضل هداف أجنبي في تاريخ نادي الوصل الإماراتي، بعد أن سجل هدف فريقه الأول على النصر في الجولة السابعة من الدوري الإماراتي في الدقيقة 72 من المبارامستغلًا ركلة ركنية.

وأضاف اللاعب البرازيلي الهدف الثاني لفريقه والـ 70 له مع الفريق في الدقيقة 79 من المباراة بعد أن استغل كرة ارتدت من حارس النصر ليسجل الهف الثاني.

وسجل فابيو دي ليما (24 عامًا) الهدف رقم 69 له مع الوصل، رغم أنه لاعب وسط وليس مهاجمًا.

وانتقل فابيو دي ليما إلى الوصل في يناير من العام 2015، قادمًا من أتليتيكو غويانيينسي البرازيلي.

وهذا الهدف هو الثامن لفابيو دي ليما في 7 مباريات في بطولة الدوري الإماراتي الموسم الحالي.

يشار إلى أن الوصل يحتل المركز الأول مع العين برصيد 14 نقطة لكل منهما، علمًا بأن العين سيلاقي الوحدة السبت المقبل.