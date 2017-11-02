مباراة النصر والوصل.. 4 أمور يجب أن تعرفها

تتجه الأنظار مساء الخميس إلى ستاد راشد في مدينة دبي الإماراتية؛ لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريق النصر وضيفه الوصل في ديربي منطقة “زعبيل” المثير بالجولة السابعة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 10 نقاط؛ من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمتين، بينما يحتل الوصل المركز الثاني برصيد 14 نقطة من خلال 4 انتصارات وتعادلين دون هزيمة.

وتبدو الأجواء مشتعلة وساخنة في لقاء الديربي وهو ما يرصد ملامحه “إرم نيوز”..

أجواء مشتعلة

تبدو الأجواء ساخنة ومشتعلة قبل لقاء الديربي، بعد اعتراض إدارة الوصل على طلب نادي النصر بنقل اللقاء من ملعب زعبيل إلى ستاد راشد؛ ولكن هذه الاعتراضات لم يكن لها تأثير وتم اعتماد نقل اللقاء.

وأصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قراراً بإيقاف الثنائي البرازيلي للوصل كايو وفابيو ليما، إلا أن لجنة الاستئناف أوقفت قرار الانضباط، وعاد الثنائي لخوض اللقاء بشكل طبيعي.

حرب كلامية

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حرباً كلامية بين مشجعي الفريقين وعبارات للتحدي بفوز النصر وأيضاً الوصل؛ وهو ما يضفي أجواء حماسية على لقاء الديربي.

ووصف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل، هذه الأجواء بالطبيعية، خاصة أنه لقاء ديربي ويتسم بالتنافسية، مؤكداً صعوبة مواجهة الإيطالي تشيزاري برانديللي مدرب النصر.

وأكد برانديللي أن لقاءات الديربي حافز لجميع اللاعبين على التألق، موضحاً أن أجواء التحدي بين الجماهير ظاهرة طبيعية في عالم كرة القدم، وترفع من حماسة اللاعبين وتدفعهم لتقديم عروض جيدة، متمنياً ألا تؤثر هذه الأجواء على متعة المباراة.

وسبق أن التقى الفريقان 18 مرة في دوري المحترفين، وفاز النصر في 7 مباريات، والوصل في 4 مواجهات، وتعادلا في 7 مباريات.

النصر جاهز بالأوراق الرابحة

يدخل النصر اللقاء دون حارس مرماه أحمد شمبيه بسبب إصابة في اليد، ولاعب خط الوسط فواز عوانة؛ الذي يعاني من إصابة في الرباط الخارجي، ويعود المدافع مبارك سعيد.

وتبدو أوراق النصر جاهزة للمواجهة وتحقيق الفوز على حساب الوصل، وعلى رأسها المهاجم الإيطالي ماورو زاراتي؛ الذي انضم قبل غلق باب القيد بساعات بجانب المغربي عبد العزيز برادة لاعب الوسط الموهوب وصاحب التمريرات الحاسمة.

ويعتمد برانديللي على طريقة 4-2-3-1 ، ويسعى المدرب الإيطالي للاستفادة من سرعة مارسيلينهو بجانب قدرات زاراتي بجانب المنظومة الدفاعية القوية، وهو ما أكده محمود خميس لاعب النصر الذي أوضح أن أجواء التحدي تشعل حماسة اللاعبين لتقديم أفضل المستويات.

أسلحة الوصل تعلن التحدي

وتبدو أسلحة نادي الوصل جاهزة؛ خاصة بعد تعليق إيقاف الثنائي البرازيلي ليما وكايو على خلفية الحركات المسيئة التي قاما بها في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد ليما -هداف الدوري برصيد 7 أهداف- أخطر أسلحة الوصل واللاعب الذي تضع عليه الجماهير الوصلاوية الرهان، بجانب المهاجم كايو كانيدو بخلاف الثناي مينديز وكاسبريس.. وأبدى عبد الرحمن علي لاعب الوصل ثقته في قدرته مع زملائه على إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز.