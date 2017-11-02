مباراة النصر والوصل.. شاب من أصحاب الهمم يسجل هدفًا قبيل انطلاق اللقاء (فيديو)

مباراة النصر والوصل.. شاب من أصحاب الهمم يسجل هدفًا قبيل انطلاق اللقاء (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

بدأت مباراة النصر والوصل في قمة الجولة السابعة من الدوري الإماراتي، بلفتة إنسانية جميلة، حيث قام شاب من أصحاب الهمم بإطلاق ضربة البداية.

وسجل الشاب هدفا قبيل انطلاقة المباراة وسط تشجيع اللاعبين وتصفيق الجماهير.

وتتجه الأنظار إلى ستاد راشد في مدينة دبي الإماراتية؛ لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع فريق النصر وضيفه الوصل في ديربي منطقة “زعبيل” المثير بالجولة السابعة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 10 نقاط؛ من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمتين، بينما يحتل الوصل المركز الثاني برصيد 14 نقطة من خلال 4 انتصارات وتعادلين دون هزيمة.

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