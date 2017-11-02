مباراة النصر والوصل.. شاب من أصحاب الهمم يسجل هدفًا قبيل انطلاق اللقاء (فيديو)

بدأت مباراة النصر والوصل في قمة الجولة السابعة من الدوري الإماراتي، بلفتة إنسانية جميلة، حيث قام شاب من أصحاب الهمم بإطلاق ضربة البداية.

وسجل الشاب هدفا قبيل انطلاقة المباراة وسط تشجيع اللاعبين وتصفيق الجماهير.

في لفتة إنسانية جميلة.. شاب من أصحاب الهمم يسجل هدفا قبيل انطلاقة مباراة #النصر_الوصل#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/c3s2Yqoj7I — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وتتجه الأنظار إلى ستاد راشد في مدينة دبي الإماراتية؛ لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع فريق النصر وضيفه الوصل في ديربي منطقة “زعبيل” المثير بالجولة السابعة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 10 نقاط؛ من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمتين، بينما يحتل الوصل المركز الثاني برصيد 14 نقطة من خلال 4 انتصارات وتعادلين دون هزيمة.