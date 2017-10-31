إيقاف وتغريم مدرب العين الإماراتي بسبب انتقاده التحكيم

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف مدرب العين الإماراتي، زوران ماميتش.

ووفقا لما ذكرته اللجنة، فتم إيقاف المدرب الكرواتي 3 مباريات وتغريمه 30 ألف درهم لاحتجاجه على تعيين طاقم حكام مباراته والشارقة.

كما عاقبت لجنة الانضباط جمهور نادي العين بغرامة 30 ألف درهم بسبب سوء السلوك في نفس المباراة ضد فريق الشارقة.

وفتح المدير الفني للعين النار على طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق، مساء السبت الماضي، ضد الشارقة، حيث أكد أنه لعب دورا سلبيا في نتيجة اللقاء الذي انتهى بالتعادل (3-3) ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال زوران خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “ليس لدي أي تعليق على المباراة، ولا أريد أن أتحدث كثيرا، التحكيم يعتبر بالنسبة لي كارثة، وأرى أن طرد السويدي ماركوس بيرغ غير مستحق على الإطلاق”.

وأضاف: “لا أتخيل كيف لهذه الأمور أن تحدث، لو كنت مكان الحكم لشعرت بالخجل، الحكم لا يعرف مهام عمله، ومثال على ما أقوله، هو أن بيرغ ارتكب خطأين فقط وحصل على طرد، ولاعبو الشارقة ارتكبوا الكثير من الأخطاء ولم يحصل أي فرد فيهم على بطاقة حمراء”.

وأبدى زوران استغرابه من الحصانة التي يتمتع بها الحكام من قبل لجنة المحترفين، رغم الأخطاء الكثيرة التي يرتكبونها.

ورغم النتيجة ضد الشارقة، ظل العين متصدرا لترتيب الدوري بـ 14 نقطة بفارق الأهداف عن الوصل.