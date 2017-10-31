العين الإماراتي يحصل على رخصة دوري أبطال آسيا

قبلت لجنة استئناف تراخيص الأندية، بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، استئناف نادي العين ومنحته الرخصة الآسيوية، بعدما رفضت منحه إياها منذ عدة أيام، ليضمن بذلك المشاركة الموسم المقبل في البطولة.

وكان نادي العين مهددًا بعدم المشاركة في دوري أبطال آسيا ؛لعدم الحصول على الرخصة.

وقدّمت أندية العين واتحاد كلباء وحتا وبني ياس، ودبا الفجيرة، طلبًا إلى لجنة الاستئناف، لإعادة النظر في قرار لجنة التراخيص الابتدائية، والتي حرمتها من الحصول على رخصة المحترفين.

وكانت لجنة التراخيص قررت الأسبوع الماضي، منح الرخصة لدورة 2017/2018 لـ5 أندية، بعد استكمالها جميع شروط ومتطلبات نظام تراخيص الأندية الآسيوية، وهي الظفرة والنصر والوصل والإمارات والشارقة.