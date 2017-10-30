تحفة معمارية.. شاهد صورًا جديدة لإستاد آل مكتوم بعد اعتماد التصميمات النهائية

نشر نادي النصر الإماراتي صورة لإستاد آل مكتوم بعد اعتماد التصميمات النهائية للملعب الذي يتم تجديده حالياً، استعداداً لاختياره ضمن الملاعب التي ستقام عليها مباريات كأس آسيا 2019.

وكتب النادي معلقا على الصورة: “فيروزٌ أزرقٌ يُضيءُ دجى الليل، تصور مستقبلي لاستاد آل مكتوم بنادي النصر الثقافي الرياضي بدبي”.

فيروزٌ أزرقٌ يُضيءُ دجى الليل ????

تصور مستقبلي لـ ستاد آل مكتوم بنادي النصر الثقافي الرياضي بدبي.

حتماً #دبي_زرقاء ???? pic.twitter.com/DvuN3bJ46U — AL NASR FC (@ALNasrSC) October 30, 2017

ووضح من خلال الصور التطوير الكبير الذي سيشهده الملعب، حيث سيصبح من أحدث الملاعب في دبي، بعد رفع سعته إلى 15 ألف مقعد.

وتبلغ ميزانية إعادة تهيئة استاد آل مكتوم 160 مليون درهم، حيث سيتم بناء مدرجات جديدة بمعايير عالمية توفر عامل الاستمتاع بمشاهدة المباريات سواء من داخل الملعب أو عبر النقل التلفزيوني، إلى جانب توسعة المنصة الرئيسية وإعادة تهيئة المركز الإعلامي والعيادة الطبية وغرف تبديل الملابس وغيرها.