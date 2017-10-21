النصر الإماراتي قد يطيح بالاتحاد القطري من بطولات الفيفا.. تعرّف على التفاصيل

كشف نادي النصر الإماراتي عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد أنه حال عدم التزام نادي العربي القطري بدفع الغرامة المقررة عليه البالغة 30 ألف فرنك سويسري، إضافة إلى 700 ألف يورو، لنادي النصر، قد يتم طرد الاتحاد القطري من بطولاته.

وذكر النصر، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن “فيفا أكد أنه إذا لم يلتزم اتحاد كرة القدم القطري بتنفيذ هذه العقوبات، فإن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي ستتخذ العقوبات اللازمة ضده والتي تصل إلى طرده من مسابقاته”.

وأضاف النادي: “المهلة الممنوحة للنادي العربي 90 يومًا وغير قابلة للتمديد، وحال عدم الالتزام بالمهلة سيتم اتخاذ عقوبات على النادي القطري، منها خصم 6 نقاط من رصيده وتصل إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية”.