مسؤول بالوحدة الإماراتي يتهم لاعب شباب الأهلي دبي بتعمد إصابة إسماعيل مطر (فيديو)

اتهم عبدالباسط محمد، مدير فريق الكرة بنادي الوحدة الإماراتي، لاعب وسط فريق شباب الأهلي – دبي، خميس إسماعيل، بتعمد إصابة قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، في الشوط الأول لمباراة الفريقين، الجمعة الماضي، على استاد راشد في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، التي انتهت بالتعادل سلبياً.

وقال عبدالباسط في تصريحات أبرزتها صحيفة “الإمارات اليوم”: “هناك تعمد بالفعل ارتكبه خميس إسماعيل ضد قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، وأظهرت الإعادة التلفزيونية التي رآها الجميع على الشاشات وفي استوديوهات التحليل الفني، تعمد اللاعب إيذاء مطر من دون داعٍ، خصوصاً أن مكان وقوع الخطأ كان في وسط الملعب، والكرة بعيدة تماماً عن مناطق الخطورة على مرمى شباب الأهلي – دبي، ولم يكن الخطأ لعبة مشتركة كما برر اللاعب خميس إسماعيل”.

مُدرب الوحدة ريجيكامب: اللاعب خميس اسماعيل كان قاصدًا أن يُصيب اسماعيل مطر بقوّة ومتعمدًا أن يؤذيه بهذه الطريقة العنيفة. pic.twitter.com/SnoROUtirB — الكرة الإماراتية (@UAEStats) October 27, 2017

وأضاف: “نحن نرفض مثل هذه التصرفات في ملاعبنا، ونرفض تعمد اللاعبين إصابة بعضهم بعضاً، خصوصاً أن كرة القدم هي مصدر رزق اللاعبين الأول والأخير، ولا يجوز على الإطلاق إيذاء إنسان في رزقه، لأن اللاعب الذي يقدم على مثل هذا السلوك الذي أسميه سلوكا عدوانياً، قد ينهي حياته ومسيرته الكروية، ويقضي تماماً على مصدر رزقه الوحيد”.

وتابع: “الكل كان شاهداً على الواقعة، ولا يمكن اعتبار تصرف خميس إسماعيل غير مقصود، بل هو تهور وتعمد مع سبق الإصرار، ولا أدري حتى هذه اللحظة لماذا أقدم عليه رغم عدم جدوى اللعبة، أو الكرة التي كان يسعى للحصول عليها، خصوصاً أن الفرصة كانت أمامه لتحاشي إصابة مطر”.

وأردف: “أتساءل ما جدوى زيارته لإسماعيل مطر في المستشفى؟ فهل الزيارة ستمحو الخطأ الجسيم الذي ارتكبه في حق زميله من دون داعٍ؟ وهل يكفي الاعتذار الشفهي الذي قدمه لمطر أثناء الزيارة، والصورة التي حرص على التقاطها معه؟”.

خميس اسماعيل يعتذر لـ اسماعيل مطر بعد ان تسبب باصابته pic.twitter.com/WL9cU6yjDL — UAE News Sport (@action_news) October 27, 2017

وطالب عبدالباسط المدربين والإداريين بجميع الأندية عدم شحن اللاعبين شحناً زائداً قبل المباريات، وعدم التحريض على إيذاء لاعبين بعينهم وإصابتهم، خصوصاً من يشكلون الأعمدة الأساسية لفرقهم، وقال: “أهيب بكل إداري ومدرب في الأندية الحرص على سلامة جميع اللاعبين، وعدم التفكير في، أو التحريض على، إصابة أحد، كما أهيب بقضاة الملاعب الحرص الشديد على حماية اللاعبين والتدخل الفوري في كل لعبة من أجل ذلك، خصوصاً أن اللعبة التي نتجت عنها إصابة إسماعيل مطر كانت تستحق البطاقة الحمراء المباشرة من حكم المباراة وليس البطاقة الصفراء”.

وعن مدة غياب اللاعب، وموعد عودته للتدريبات أبرز: “اللاعب سيجري المزيد من الفحوص الطبية والأشعة على قدمه التي تعرضت إلى شرخ، ونحن ما زلنا في انتظار التقارير الطبية للمعالجين، ولم تتضح بعد المدة التي يحتاج إليها إسماعيل مطر للعلاج، أو موعد عودته للتدريبات، وإن كانت المؤشرات الأولية تنبئ بغيابه لمدة تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع قبل العودة للمشاركة في المباريات، ومن المنتظر أن يتم إخطارنا بالموقف النهائي اليوم أو غداً على أقصى تقدير”.

بعد الفحوصات الأولية التي أجريت لإسماعيل مطر في مستشفى القرهود ، تبين أن اللاعب مصاب "بشرخ" في قدمه اليسرى وسنوافيكم بكافة التفاصيل لاحقاً pic.twitter.com/BuF6CIouXF — Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) October 27, 2017

وكشف عبدالباسط أن الوحدة سيخوض مباراة القمة مع العين، السبت المقبل، على استاد آل نهيان في الجولة السابعة، في ظل غياب مطر، وربما المدافع سالم سلطان، الذي ما زال يمارس تدريبات علاجية، وموقفه من اللحاق بالمباراة لا يزال غامضاً.