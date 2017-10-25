هل يستقبل استاد بني ياس مباريات نادي الوحدة الإماراتي؟ (فيديو)

أعلن نادي الوحدة الإماراتي إن “العنابي” سيستمر في أداء مبارياته على استاد آل نهيان حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وأذاعت فضائية “دبي الرياضية” تقريرًا قالت فيه إن نادي الوحدة سينقل مبارياته بعد ذلك إلى ملعب آخر لم يتم الاستقرار عليه بعد حتى نهاية الموسم الجاري، قد يكون ملعب “بني ياس”.

ويخضع استاد آل نهيان لتغييرات في المدرجات والمرافق المحيطة به، بسبب احتضانه لإحدى مجموعات كأس آسيا لكرة القدم 2019، والتي تقام في الإمارات.