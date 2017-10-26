الوصل يسقط دبا الفجيرة ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإماراتي

ارتقى الوصل إلى صدارة الدوري الإماراتي لكرة القدم مؤقتا، عقب فوزه الثمين 3/2 على ضيفه دبا الفجيرة، اليوم الخميس، في المرحلة السادسة للبطولة.

وارتفع رصيد الوصل إلى 14 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة أمام العين، الذي تراجع للمركز الثاني، قبل لقائه مع ضيفه الشارقة بعد غد السبت في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد دبا الفجيرة، الذي تكبّد خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم، عند 7 نقاط في المركز السابع مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقدم دبا الفجيرة بهدف مباغت أحرزه خليفة الشهياري في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل فابيو ليما للوصل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وفرض الوصل سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الثاني، ليضيف حميد عباس وكايو كانيدو الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 72 و 76، قبل أن يحرز آلاساني دياللو الهدف الثاني لدبا الفجيرة في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع من ركلة جزاء.