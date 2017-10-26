الجزيرة يعود لطريق الانتصارات على حساب حتا ويقفز للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإماراتي

استعاد الجزيرة حامل اللقب ذاكرة الانتصارات أخيرا بعد بداية متعثرة ليعوض تأخره إلى فوز 3-2 على حتا في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس.

ولم يذق الجزيرة طعم الفوز منذ الجولة الافتتاحية، عندما تغلب على عجمان، وقبل أن يخسر مرتين من دبا الفجيرة والنصر ويتعادل مرتين مع الظفرة والوصل في آخر أربع مباريات.

وظهرت نية الجزيرة في الانتفاضة عندما تقدم بهدف خلفان مبارك في الدقيقة 28 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت مسارها إلى الشباك.

لكن جاء الرد سريعا من حتا ليتعادل بعد أربع دقائق عبر ماهر جاسم بعد خطأ دفاعي.

وفي أول دقيقة من الشوط الثاني تقدم حتا عبر البرازيلي فرناندو جابرييل مستغلا اصطدام حارس الجزيرة علي خصيف بزميله سيف المقبالي.

وانتفض حامل اللقب ليتعادل بضربة رأس محمد العطاس بالدقيقة 52 وبنفس الطريقة سجل البرازيلي رومارينيو هدف الانتصار في الدقيقة 68.

وبذلك يرفع الجزيرة رصيده إلى ثماني نقاط ليتقدم للمركز الخامس بينما يظل رصيد حتا ثلاث نقاط في المركز 11 وقبل الأخير.

ويتصدر العين الدوري برصيد 13 نقطة من خمس مباريات.