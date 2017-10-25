بطاقات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لمشاهدة الدوري الإماراتي

أصدرت لجنة دوري المحترفين بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بطاقات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين ذهنيًا)، والذين يُطلق عليهم “أصحاب الهمم” بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليتمكنوا من دخول المباريات التي تنظمها اللجنة في مختلف المسابقات، مع مرافقيهم، مع توفير أماكن تشتمل على الخدمات المطلوبة كافة، وأعلنت اللجنة عن استقبال طلبات استخراج البطاقات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وكانت لجنة دوري المحترفين قد أجرت تعديلات على لائحة الملاعب في وقت سابق، ألزمت بموجبه الأندية على تحديد أماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل ملعب، مع توفير دورات مياه ومرافق تلبي احتياجاتهم، تشجيعًا لهم على متابعة المباريات من داخل الاستاد.

وتأتي عملية إصدار البطاقات استكمالًا لجهود اللجنة الهادفة إلى تيسير مشاهدة أصحاب الهمم للمباريات من داخل الملعب، وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة فرقهم المفضلة وتشجيعها، ومعايشة أجواء المباريات، كما تعتبر الخطوة استمرارًا لمساعي اللجنة في دمج كافة فئات المجتمع في نشاط كرة القدم بالإمارات