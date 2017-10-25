ما المطالب التي رفعتها اللجنة الثلاثية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم؟

رفعت اللجنة الثلاثية، التي شكلتها الإدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين الإماراتي ، المقترحات الخاصة بالأندية المحترفة حول خصم نسبة 2 % من عقود التسجيل للاعبين إلى مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

خلال اجتماع المديرين التنفيذيين للأندية المحترفة، جرى فحص مطالب الأندية المحترفة في هذا الملف وأبرز الاعتراضات التي ساقتها الأندية والمطالبة بعدم إنفاق الأموال المحصلة من تلك النسبة على أندية الدرجة الأولى ،وإنما يجب توجيهها لأنشطة وملفات تخص دوري الخليج العربي.

وذكرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية ،اليوم الأربعاء، أن الأندية طالبت بضرورة تحمل تكاليف استضافة مباريات كأس رئيس الدولة على الملاعب المحايدة ،وتخصيص مكافآت مالية لجميع الأندية المشاركة بالبطولة ،وزيادة المكافآت بداية من دور الستة عشر للبطولة.

وكانت لجنة المحترفين شكلت لجنة ثلاثية برئاسة محمد العامري ،المدير التنفيذي لنادي الوصل، للتواصل مع الأندية وبحث أبرز المطالب، ورفعها لمجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.