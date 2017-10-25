الوصل يتحلى بالواقعية بعد بداية قوية للدوري الإماراتي

يحاول رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل، التحلي بالواقعية مع استعداد فريقه ،الذي يخلو سجله من الهزائم، لمواجهة دبا الفجيرة، غدًا الخميس، في دوري المحترفين الإماراتي.

واستهل الوصل الموسم بشكل جيد فحقق ثلاثة انتصارات في خمس مباريات ،وهو الفريق الوحيد الذي يخلو سجله من الهزائم ،بجانب العين المتصدر برصيد 13 نقطة.

ويحتل الوصل المركز الثالث ،برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة واحدة وراء الوحدة ،صاحب المركز الثاني ،قبل مواجهة دبا الفجيرة، الذي يملك سبع نقاط، في زعبيل.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء: “جميع المباريات في الدوري مهمة.. والحديث عن الصدارة الآن سابق لأوانه ؛لأن جميع الفرق ،التي تتنافس على الصدارة تتبقى لها مباريات عديدة رغم أنني أعتقد أن المنافسة ستنحصر بين خمسة فرق في النهاية”.

وأضاف: “نستعد جيدًا لكل مباراة على حدة، وتركيزنا الآن منصب على مباراة دبا لصعوبتها ،ولأن التفكير في المباريات المقبلة سيجعلنا نفقد تركيزنا ،وهذا قد يؤدي إلى فقد الكثير من النقاط. لذلك تركيزنا الحالي ينصب فقط على مباراة دبا الصعبة”.

ويفتقد الوصل لاعب الوسط علي سالمين بسبب الإيقاف، لكنه سيعتمد مرة أخرى على لاعبه البرازيلي المتألق فابيو ليما ،الذي أحرز ستة أهداف في خمس مباريات.

وسيتطلع الجزيرة إلى ركلة بداية جديدة لموسمه أمام حتا صاحب المركز قبل الأخير، غدًا الخميس، بعد بداية متعثرة لمشوار الدفاع عن اللقب حقق خلالها فوزًا واحدًا في أول خمس مباريات.

ويغيب عن الجزيرة ثنائي الهجوم الدولي علي مبخوت ،وأحمد خليل ؛بسبب الإصابة ،وبدا تأثير ابتعادهما واضحًا على حامل اللقب ،الذي سجل ستة أهداف فقط في مبارياته الخمس الأولى.

ومع ذلك بدا المدرب الهولندي هينك تن كات متفائلًا بقدرة الجزيرة على العودة لطريق الانتصارات سريعًا.

وقال: “مباراة حتا ستكون فرصة للجزيرة للعودة إلى واجهة الدوري”.

وأضاف: “يجب أن نلعب أمام حتا بتركيز وروح قتالية ،وأن نكون منظمين في الدفاع ،ونتحلى بالفعالية في الهجوم ؛حتى نحصل على النتيجة التي نريدها من هذه المباراة الصعبة ،والتي تمثل فرصة جيدة بالنسبة لنا لنعود للمنافسة في الدوري من جديد”.

ويسعى العين لمواصلة الانفراد بالصدارة عندما يستضيف الشارقة متذيل الترتيب ،يوم السبت، فيما يخوض شباب الأهلي دبي، صاحب المركز الرابع بعشر نقاط، مواجهة صعبة ،بعد غد الجمعة، أمام الوحدة ،الذي حقق أربعة انتصارات في مبارياته الخمس ؛ليصبح على بعد نقطة واحدة من القمة.

كما يلعب النصر صاحب النتائج المتذبذبة ضد الظفرة، الذي حقق فوزًا واحدًا هذا الموسم، بعد غد الجمعة ،ويلتقي عجمان مع الإمارات يوم السبت.