مدرب الوصل الإماراتي: الحديث عن الصدارة من الآن أمر سابق لأوانه

يرى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب فريق الوصل، أن صعوبة مباراة فريقه أمام فريق دبا الفجيرة في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي تأتي من الطموح الكبير الذي يعيشه الفريق المنافس.

وقال رودولفو في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قبل مباراة الفريق، بعد غد الخميس: “دبا الفجيرة قام بتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خاصة على مستوى الدفاع، والآن يحققون نتائج قوية بعد المستوى الجيد الذي ظهروا به منذ بداية الموسم، ونحن قمنا بالاستعداد نفسياً وبدنياً بشكل قوي، ونسعى لتقديم أداء جيد يستمتع به الجمهور، وتحقق الفوز لنستكمل ما بدأناه منذ بداية الموسم خاصة أننا سنخوض المباراة على ملعبنا ووسط جماهيرنا”.

وأضاف: “الحديث عن الصدارة من الآن أمر سابق لأوانه لأن جميع الفرق التي تتنافس على الصدارة متبقي لها مباريات كثيرة وقوية، رغم اعتقادي بأن المنافسة على الصدارة ستنحصر بين 5 فرق في النهاية”.

وتابع: “نركز على جميع المباريات بصفة منفصلة ونحضر جيداً لكل مباراة على حدة، وتركيزنا الآن منصب على مباراة دبا لصعوبتها ولأن التفكير في المباريات المقبلة سيجعلنا نفقد تركيزنا وهذا قد يؤدي إلى فقد الكثير من النقاط، لذلك تركيزنا الحالي منصب فقط على مباراة دبا الصعبة والمهمة”.

وشدد: “أمر طبيعي أن يتم التركيز الإعلامي على لاعب في موهبة البرازيلي فابيو دي ليما وهذا لا يشغلني حالياً لأننا فريق واحد نلعب بشكل جماعي ولا نعتمد على النجم الواحد لأن فريق اللاعب الواحد لا يحقق شيئاً في كرة القدم”.

وعن إيقاف علي سالمين، قال المدير الفني: “لدينا حميد عباس وهو جاهز للعب في أي وقت، والآن نعمل على تجهيز لاعبين أخرين حتى نستعين بهم في أوقات مثل هذه”.

أما البرازيلي باولو كاميلي، مدرب فريق دبا الفجيرة، قال: “فريقي لديه إصرار كبير على تقديم مباراة جيدة، ولم استقر على التشكيلة النهائية للمباراة نظرا لبعض حالات الإصابة بالفريق ولكننا في كل الأحوال سنكون على أتم استعداد لملاقاة فريق في حجم وقوة الوصل”.

ونفى كاميلي أن تكون هناك حالة خوف من الوصل نتيجة هزيمة الثمانية في الموسم الماضي، قائلا: “الوضع تغير حاليا بفريقي وسنكون جاهزون لتقديم مستوى متميز”.