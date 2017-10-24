“الانضباط” تغرّم الوحدة الإماراتي 20 ألف درهم بسبب جماهيره

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الإماراتي تغريم نادي الوحدة 20 ألف درهم، بسبب سلوك جمهوره في مباراة الفريق أمام حتا في دوري الخليج العربي.

وأعلنت اللجنة عن قراراتها في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، إذ رفضت شكوى لجنة دوري المحترفين ضد العضو المنتدب لمجلس إدارة نادي العين حمد بن نخيرات.

وأكدت عدم وجود أي إساءة في التصريحات التي أدلى بها ابن نخيرات لوسائل الإعلام، بعد إعلان رسوب العين في نظام التراخيص، مشيرة إلى أن المقطع المعروض على اللجنة من مداخلة ابن نخيرات لم يحمل أي تجاوز بحق لجنة دوري المحترفين، وأصدرت اللجنة القرار بالإجماع برفض الشكوى.