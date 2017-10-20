نادي الوحدة الإماراتي يثير جدلا بتغريدة غامضة‎ (صورة)

أثار نادي الوحدة الإماراتي جدلًا واسعًا عقب نهاية مباراة الوصل والجزيرة في دوري الخليج العربي بالتعادل السلبي.

نتيجة المباراة السابقة صبت في صالح نادي الوحدة، الذي بقي في صدارة ترتيب جدول الدوري الإماراتي، يليه الوصل في المركز الثاني، وبقاء الجزيرة حامل اللقب في المركز الثامن.

وتم تداول التغريدة وسط تكهنات عن الهدف منها‎، عقب نهاية مباراة الوصل والجزيرة.

???????????? — Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) ٢٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وحافظ الوحدة على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي بـ12 نقطة، ورفع الجزيرة رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن، كما رفع الوصل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني.