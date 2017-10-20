الوصل يرتقي للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإماراتي بالتعادل مع الجزيرة

واصل فريق الجزيرة، حامل اللقب، مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإماراتي لكرة القدم بتعادله أمام الوصل سلبيًا، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضًا فوز عجمان على النصر 1 / صفر.

وفشل فريقا الجزيرة والوصل في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليكتفي كل منهما بنقطة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن، كما رفع الوصل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني.

وحقق الوصل انتصارًا واحدًا فقط هذا الموسم، وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، بينما يعد هذا التعادل هو الثاني للوصل هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق عجمان أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، بتغلبه على النصر 1 / صفر.

ويدين عجمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه عزيزبيك حيدروف، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

واحتل عجمان المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط ، في حين توقف رصيد النصر عند سبع نقاط في المركز الخامس.