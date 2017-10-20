مباراة الجزيرة والوصل.. عبدالله النقبي يفقد أعصابه بعد التدخل القوي على فابيو ليما (فيديو)

فقد عبد الله النقبي لاعب الوصل الإماراتي أعصابه، عقب تدخل عنيف من لاعب فريق الجزيرة على زميله فابيو ليما، خلال مباراة الفريقين في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.

وحاول النقبي بدء شجار مع لاعبي الجزيرة، إلا أن زملاءه نجحوا في تهدئته.

????| عبدالله النقبي يفقد أعصابه بعد التدخل القوي على فابيو ليما. pic.twitter.com/IZjs2wYEpE — سدّد (@UAEkick) ٢٠ أكتوبر، ٢٠١٧

ويحتل فريق الجزيرة حامل لقب الدوري المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعد مرور 4 جولات من بين 12 فريقاً بالدوري بينما يحتل الوصل المركز الثالث برصيد 10 نقاط.