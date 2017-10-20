مباراة الجزيرة والوصل.. علي سعيد الكعبي يوجه رسالة لوزير التعليم الإماراتي (فيديو)

وجه المعلق المخضرم علي سعيد الكعبي، رسالة إلى وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال تعليقه على مباراة الجزيرة والوصل، في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.

وقال الكعبي لوزير التعليم: “زمان كنا نحب المدرسة من خلال وجود حصة الرياضة واليوم بيكون عيد، والآن مع عدم وجودها أوزان أطفالنا زائدة”.

ووجه الكعبي نداء إلى وزير التعليم قائلًا: “يا وزير التربية والتعليم، لا شك أن القرار الذي يجب أن يكون حاضرا هو إعادة الرياضة للمدارس، التي كانت في يوم من الأيام منبعا للاعبين داخل دولة الإمارات”.

ويحتل فريق الجزيرة حامل لقب الدوري المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعد مرور 4 جولات من بين 12 فريقاً بالدوري بينما يحتل الوصل المركز الثالث برصيد 10 نقاط.