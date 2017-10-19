إسماعيل مطر يقفز فرحًا بعد استعادة نادي الوحدة صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

قفز اللاعب إسماعيل مطر كابتن المنتخب الإماراتي ونادي الوحدة فرحًا، بعد فوز فريقه على حتا، واستعادته لصدارة دوري الخليج العربي.

واستعاد الوحدة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا مثيرًا 3/1 على ضيفه حتا في الوقت القاتل اليوم الخميس ضمن المرحلة الخامسة للمسابقة، التي شهدت أيضًا تعادل دبا الفجيرة مع ضيفه الظفرة بهدف لمثله.

وارتقى الوحدة إلى صدارة المسابقة مؤقتًا، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام العين، الذي تراجع للمركز الثاني، قبل لقائه مع مضيفه الإمارات بعد غدٍ السبت في المرحلة ذاتها.