الوحدة يهزم حتا ويرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري الإماراتي

استعاد الوحدة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا مثيرًا 3/1 على ضيفه حتا في الوقت القاتل اليوم الخميس ضمن المرحلة الخامسة للمسابقة، التي شهدت أيضًا تعادل دبا الفجيرة مع ضيفه الظفرة بهدف لمثله.

وارتقى الوحدة إلى صدارة المسابقة مؤقتًا، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام العين، الذي تراجع للمركز الثاني، قبل لقائه مع مضيفه الإمارات بعد غدٍ السبت في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمّد رصيد حتا عند 3 نقاط في المركز العاشر مؤقتًا، بعدما تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم.

وتقدم الوحدة بهدف مبكر حمل توقيع مراد باتنة في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل فيرناندو غابرييل لحتا في الدقيقة 39.

وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، أحرز سيباستيان تيغالي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 86، قبل أن يطلق محمد العكبري رصاصة الرحمة على آمال حتا في التعادل، بتسجيله الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وبتلك النتيجة، صالح الوحدة جماهيره الغاضبة، التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق 2/1 أمام مضيفه الوصل في المرحلة الماضية.