الظفرة يتعادل ويحافظ على المركز السابع في ترتيب الدوري الإماراتي

فرّط فريق دبا الفجيرة في فوز كان في متناوله أمام ضيفه الظفرة، ليسقط أمامه في فخ التعادل 1/1 اليوم الخميس، في افتتاح المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وارتفع رصيد دبا الفجيرة إلى 7 نقاط ليحتل المركز السادس مؤقتًا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، متفوقًا بفارق نقطة على الظفرة، صاحب المركز السابع مؤقتًا.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، بادر ألاسان دياللو بالتسجيل لمصلحة دبا الفجيرة في الدقيقة 53، قبل أن يدرك عبدالرحمن يوسف التعادل للظفرة قبل 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.