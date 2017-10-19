جدل واسع بعد إلغاء هدف صحيح لنادي الوحدة الإماراتي (فيديو)

أبدت جماهير نادي الوحدة الإماراتي غضبها على حكم مباراة فريقها أمام حتا في الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي اليوم الخميس.

وألغى الحكم يعقوب هدفًا بدا أنه صحيح 100%، للمهاجم المغربي مراد باتنا في الدقيقة 77 من المباراة وهو ما أثار حفيظة مشجعي الوحدة.

وقال الخبير التحكيمي في قناة أبوظبي الرياضية إن هدف باتنا صحيح ولا يجب إلغاؤه، مضيفًا أن الحكم كان عليه أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الوحدة.

واعتبر مشجعو الوحدة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكام يمثلون حجر عثرة أمام الفريق في طريقه نحو التتويج بلقب بالدوري الإماراتي، الغائب عن خزائن الفريق منذ 7 مواسم.

ومن حسن حظ الجماهير أن الوحدة خرج فائزًا 3/1، بعد هدفين متأخرين من سبيستيان تيغالي ومحمد العكبري في الدقيقتين 86 و91.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 12 نقطة في الصدارة مؤقتًا بانتظار مباريات العين والوصل وشباب الأهلي دبي.