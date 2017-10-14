وفاة حكم إماراتي بحادث سير

تُوفِّي الحكم الإماراتي طارق العوضي، مساء الجمعة، بحادث سير في إمارة الشارقة.

ونعى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الحكم الراحل من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالقول:”ينعى مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم المغفور له-بإذن الله- الحكم طارق العوضي بعد تعرضه لحادث سير أليم، سائلين الله له الرحمة”.

وأُصيب في الحادث زوجة الحكم و3 من أبنائه، حيث يُعالجون في المستشفى.

رحم الله المغفور له -بإذن الله-

الحكم طارق العوضي، وستُقام

صلاة الجنازة اليوم السبت بعد

صلاة الظهر بمسجد الصحابة في الشارقة https://t.co/VOewId264P — uaefa (@uaefa_ae) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧