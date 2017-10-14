وفاة حكم إماراتي بحادث سير

وفاة حكم إماراتي بحادث سير

المصدر: إرم نيوز

تُوفِّي الحكم الإماراتي طارق العوضي، مساء الجمعة، بحادث سير في إمارة الشارقة.

ونعى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الحكم الراحل من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالقول:”ينعى مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم المغفور له-بإذن الله- الحكم طارق العوضي بعد تعرضه لحادث سير أليم، سائلين الله له الرحمة”.

وأُصيب في الحادث زوجة الحكم و3 من أبنائه، حيث يُعالجون في المستشفى.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً