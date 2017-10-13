نادي الوصل يتصدر ترتيب الدوري الإماراتي بفوز درامي على الوحدة (فيديو)

فاز نادي الوصل على ضيفه الوحدة 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في المرحلة الرابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا تعادل الظفرة مع الجزيرة 2/2 وفوز حتا على الشارقة 3 / 2.

سجل هدفي الوصل فابيو دي ليما في الدقيقتين 55 و86، بينما سجل هدف حفظ ماء الوجه للوحدة سيبستيان تيجالي في الدقيقة 79.

ورفع الوصل رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الوحدة عند تسع نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، حوّل فريق الظفرة تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه الجزيرة إلى تعادل 2/2.

وتقدم الجزيرة بهدفين نظيفين سجلهما خلفان مبارك الرازي وروماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقتين الخامسة والعاشرة، ثم سجل فريق الظفرة هدفين عن طريق ايلتون ألميدا وسلطان عبد العزيز السويدي في الدقيقتين 22 و47.

ورفع الظفرة رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، كما رفع الجزيرة رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، انتزع حتا فوزًا صعبًا من الشارقة 3 / 2.

سجل أهداف حتا سبيل سبيل غازي في الدقيقة 28 وفرناندو جابرييل (هدفين) في الدقيقتين 68 والخامسة من الوقت بدل الضائع ، بينما سجل هدفي الشارقة عمر جمعة في الدقيقة 47 وويلتون من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وحصد حتا أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم ليحتل المركز العاشر، في حين توقف رصيد الشارقة عند نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير.