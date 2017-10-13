مباراة الوصل والوحدة.. لافتات شكر وامتلاء الملعب عن آخره (صور)

قدمت جماهير الوحدة الإماراتي الشكر إلى نادي الوصل، قبيل انطلاق مباراة الفريقين في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وعلّقت جماهير الوحدة لافتة في ملعب المباراة مكتوبًا عليها: “شكرًا لنادي الوصل”.

وامتلأ ملعب المباراة عن آخره، قبيل اللقاء، حيث يتابع عشاق الكرة الإماراتية المواجهة القوية التي تجمع بين فريقيْ الوصل وضيفه الوحدة، مساء الجمعة، في أقوى مواجهات الجولة الرابعة لمسابقة دوري الخليج العربي.

ويتصدر الوحدة ترتيب الدوري هذا الموسم بعد مرور 3 جولات بعلامة كاملة وتحقيق 3 انتصارات مع مديره الفني الروماني لورينت ريجيكامب، بينما يحتل الوصل المركز الثالث برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.