الإمارات.. نادي الجزيرة يعلق على احتجاز لاعبه رومارينهو

قال عايض مبخوت، المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي إن إدارة ناديه ستقدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وإلى الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للإفراج عن لاعبه البرازيلي رومارينهو، الذي احتجزته السلطات القطرية في مطار الدوحة، أمس الأربعاء.

وكشفت تقارير إماراتية أن السلطات القطرية احتجزت رومارينهو وهو في طريقه للعودة إلى أبوظبي.

ونقلت صحيفة “الإماراتي اليوم” عن مبخوت قوله: “تم احتجاز لاعب الفريق البرازيلي رومارينهو في مطار الدوحة، بدعوى عدم وفائه بسداد ديون مالية مستحقة عليه لناديه السابق لخويا القطري الذي انتقل منه إلى نادي الجزيرة في الانتقالات الصيفية الأخيرة”.

وأضاف “الاحتجاز غير قانوني وغير صحيح بدليل أن الجزيرة حصل على البطاقة الدولية للاعب قبل إتمام تعاقده مع النادي، ودفع الجزيرة كل مستحقات نادي لخويا وكذلك اللاعب وفقًا للعقد المبرم بين الجزيرة واللاعب”.

وأشار مبخوت إلى أن الجزيرة شكل فريق عمل قانونيا يتحرك في الوقت الحالي لحفظ حقوق النادي واللاعب بعد هذا الإجراء الذي لا يمت للاحتراف بصلة، وأضاف أن وكيل أعمال اللاعب سيقدم شكوى مماثلة إلى الاتحاد الدولي وإلى حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وكذلك إلى الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، وطالب بالإفراج الفوري عن اللاعب وعودته إلى أبوظبي.