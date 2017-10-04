السلطات القطرية تحتجز رومارينهو لاعب الجزيرة الإماراتي

احتجزت السلطات القطرية، اللاعب رومارينهو، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي أثناء مغادرته مطار الدوحة أمس الإثنين دون إبداء أسباب.

وكان اللاعب قد سافر إلى الدوحة في إجازة قصيرة من أجل الحصول على مستحقات متأخرة لدى ناديه السابق لخويا.

وقالت قناة الشارقة الرياضية إن اللاعب محتجز لدى السلطات القطرية دون ذكر أسباب.

وبحسب صحيفة البيان فإن نادي الجزيرة يجهز الآن فريقا قانونيا من أجل تقديم شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم، على ما حدث للاعب.

وناشد وكيل رومارينهو بحسب ذات الصحيفة، جمعيات حقوق الإنسان التدخل من أجل الإفراج عن اللاعب فورا.