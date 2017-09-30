الجزيرة يسقط أمام عشرة لاعبين من النصر ويتراجع في ترتيب الدوري الإماراتي

تلقى الجزيرة، حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي، الخسارة الثانية على التوالي عندما سقط أمام عشرة لاعبين من ضيفه النصر 4-2، اليوم السبت.

وانتظر البرازيلي مارسيلو سيرينو دا سيلفا ثلاث دقائق فقط ليضع النصر في المقدمة بتسديدة قوية، لكن علي مبخوت هداف الدوري الموسم الماضي تعادل للجزيرة في الدقيقة 12.

ووضع فارس جمعة الجزيرة في المقدمة بضربة رأس رائعة في الدقيقة 17 لكن البرازيلي سانتوس فاندرلي أدرك التعادل بعدها بدقيقتين.

وحصل فواز عوانة على الإنذار الثاني في الدقيقة 28 ليستكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين، ورغم ذلك أحرز فاندرلي هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 37 بضربة رأس بعد ركلة حرة.

وجعل راشد محمد النتيجة 4-2 في الدقيقة 54 بعد دقيقتين من مشاركته بدلًا من دا سيلفا.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لعيسى العتيبة لاعب الجزيرة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

جدول الترتيب بنهاية الجولة الثالثة من المسابقة..#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/RAxh2uq4Pa — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 30, 2017

وهذا الفوز الأول للنصر سابع الترتيب الذي بات رصيده أربع نقاط من ثلاث مباريات متفوقًا بنقطة واحدة على الجزيرة تاسع الترتيب.