الإمارات.. تعثّر مفاوضات شباب الأهلي دبي مع الكوري كيم يونغ ووك

تعثرت مفاوضات نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي مع اللاعب الكوري الجنوبي “كيم يونغ ووك” بعد دخول أندية من الصين وكوربا على الخط.

وكانت صحيفة “أي أم بي” الكورية قد قالت قبل أيام إن نادي “تشونام دراغونز” الكوري الجنوبي وافق على انتقال يونغ ووك كيم، إلى نادي شباب الأهلي دبي.

وأضافت الصحيفة أن “يونغ كيم” البالغ من العمر 26 عامًا سيتوجّه إلى دبي، وسيخضع للفحص الطبي قبل أن يتم استكمال إجراءات التعاقد الرسمي.

كما أكد مصدر في نادي شباب الأهلي دبي، صحة المفاوضات، مشيرًا إلى أنه لم يتم التعاقد رسميًا حتى الآن، موضحًا أن النادي يسعى إلى حسم هوية اللاعب الآسيوي، قبل إغلاق باب القيد.

لكن تقارير، كشفت اليوم، أن المفاوضات بين الجانبين تعثرت عقب سعي أندية من كوريا الجنوبية والصين إلى التعاقد مع اللاعب كيم يونغ ووك.