الإمارات.. العين يثير الجدل قبل مباراة شباب الأهلي دبي (صورة)

أثار نادي العين الجدل قبل مباراة شباب الأهلي دبي في الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي، بعد أن نشر تغريدة تشكك في بطولات منافسه.

ونشر الحساب الرسمي للعين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة لتقديم معلومات عن مباراة الفريق أمام شباب الأهلي دبي، لكن المثير أن العين نشر شعار منافسه خاليًا من النجوم.

قمة الجولة الـ3 من بطولة دوري الخليج العربي..

الزعيم في مواجهة شباب الأهلي دبي اليوم في تمام الساعة 8:15 مساءً على استاد هزاع بن زايد pic.twitter.com/Hyt5zXFBRk — Al Ain FC (@alainfcae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قبل أيام، تشكيله فريقًا خاصًا للبحث في أحقية نادي شباب الأهلي دبي بوضع نجمتين على قميصه، بعد قرار الدمج بين نادييْ الشباب والأهلي الموسم الماضي.

وقال المتحدث الرسمي في الاتحاد الإماراتي، حسن الجسمي، خلال تصريحات عبر الحساب الرسمي للاتحاد على “تويتر”: “مجلس الإدارة قرّر بما يتعلق بموضوع اعتماد بطولات نادي شباب الأهلي دبي، وبناء على قرار الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والتشريعات الخاصة بالهيئة والقرار الصادر بهذا الخصوص، أنه لا يوجد حاليًا أي لائحة أو نظام لاعتماد وتوثيق البطولات لذلك تقرر تشكيل فريق عمل مشترك”.

وشباب الأهلي دبي هو نادٍ جديد، تم تأسيسه بعد دمج نادييْ الشباب ودبي مع الأهلي، تحت مسمّى شباب الأهلي دبي بأمر من محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووافقت لجنة دوري المحترفين على منح نادي شباب الأهلي دبي أحقية وضع “نجمتين” فوق شعار النادي على القميص الذي سيرتديه الفريق في مباريات هذا الموسم، بعد اعتماد البطولات الثلاث التي حققها نادي الشباب في الدوري، لتضاف إلى السبع بطولات التي حققها النادي الأهلي ليصبح عدد البطولات التي حققها نادي شباب الأهلي دبي 10.

ونقلت جريدة “الاتحاد” الإماراتية، القسم الرياضي، عن رئيس الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، صالح باهويني، قوله: “لن نقبل توثيق البطولات المجمعة للناديين الإماراتيين ضمن الآلية الجديدة للاتحاد”.

وأضاف باهويني: “لدينا اعتراف رسمي من الفيفا والاتحادات القارية، لا يسمح بجمع بطولات الأندية معًا”.