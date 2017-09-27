العين الإماراتي يتفق مع دياكيه على تجديد تعاقده لموسم واحد

توصل مسؤولو نادي العين الإماراتي لاتفاق مع اللاعب إبراهيما دياكيه، البالغ من العمر 35 عامًا، من أجل تجديد عقده لموسم واحد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الاتحاد”، اليوم الأربعاء،، فإنه سوف يتم تسجيل اللاعب في قائمة “الزعيم” لهذا الموسم في لجنة دوري المحترفين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان دياكيه قد دخل بداية من مساء أمس الأول في تدريبات الفريق باستاد خليفة بن زايد، بعد أن تدرب قبلها بمفرده بالركض حول الملعب بجانب تدريبات التقوية.

يذكر أن اللاعب قد انتقل إلى الفريق الأول بنادي العين في يونيو 2013 قادماً من نادي الجزيرة، الذي أمضى معه تسعة مواسم، ليبدأ خلال اليومين المقبلين موسمه الخامس مع الفريق الإماراتي.

شارك دياكيه مع العين في 121 مباراة على مستوى جميع المسابقات، بما يساوي 7630 دقيقة، سجل خلالها 30 هدفاً، من بينها 86 مباراة في دوري الخليج العربي والتي سجل فيها 22 هدفاً منها سجل هدفاً واحداً في أول موسم له وهو 2013/‏‏2014 و6 أهدف في موسم 2014/‏‏2015 و7 أهداف في موسم 2015/‏‏2016 ثم 8 في الموسم الماضي 2016/‏‏2017.

كما فاز دياكيه مع فريق العين بثلاثة ألقاب، بدأها ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 2013/‏‏2014 ثم بطولة دوري الخليج العربي في موسم 2014/‏‏2015، وأخيراً كأس السوبر في موسم 2015/‏‏2016.