أهداف مباراة العين والظفرة.. خماسية بيضاء من البنفسجي (فيديو)

تقدم المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، بهدف للعين في مباراته أمام الظفرة، لحساب الجولة الـ22 والأخيرة من الدوري الإماراتي.

وتلقى بيرغ كرة من خالد عبدالرحمن، ليحولها بشكل رائع في مرمى زيد أحمد الحمادي حارس الظفرة.

وماركوس بيرغ هو هداف الدوري الإماراتي وفي رصيده 22 هدفًا.

وأضاف دياكيه ابراهيم الهدف الثاني للعين في الدقيقة 67 بعد هجمة منظمة من لاعبي العين.

وسجل ماركوس بيرغ هدفين للعين في الدقيقتين 85 و88.

وضاعف بيرغ النتيجة للعين البطل في الدقيقة 71.

وكان العين قد ضمن التتويج بلقب الدوري للموسم الحالي، في حين يملك الظفرة 18 نقطة في المركز العاشر.

يشار إلى أن أخر فوز للظفرة على العين يعود إلى سبتمبر 2013، ومنذ ذلك الحين خسر 9 مباريات وتعادل 3 مرات.