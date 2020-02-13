الأمير عبدالله بن مساعد يدشن نادي الهلال يونايتد الإماراتي

دشن الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة في السعودية، ومالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، ملكيته لنادي الهلال يونايتد المشارك في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، اليوم الخميس.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد: ”الآن لدينا 3 أندية ملكية للمجموعة، ونطمح لزيادة الملكية لـ 6 أو 7 أندية في أنحاء العالم، هناك تفكير بالاستثمار في ناد عربي قريبا.

وأضاف بن مساعد: ”طموحاتنا كبيرة من خلال المشاركة الحالية في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، ونطمح لفتح باب الاحتراف الأوروبي أمام اللاعب السعودي والإماراتي والعربي“.

وعن طموحاته بتدشين نادي الهلال يونايتد، قال: ”ننتظر نهاية الموسم للإعلان عنها؛ حتى لا تكون وعودا في الهواء“.

والأمير عبدالله كان رئيسا لنادي الهلال السعودي، كما اشترى 50% في نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

بسم الله نبدأ ، نسأل الله العظيم البركة و التوفيق https://t.co/4WOdioK9Fy — Abdullah Bin Mosaad (@Saudi49er) February 13, 2020