تقرير: الاتحاد العربي يدرس استحداث بطولة ”كوبا عرب“ معترف بها من الفيفا

يدرس الاتحاد العربي لكرة القدم استحداث تنظيم جديد لبطولة الأندية العربية للأبطال.

وأشارت صحيفة ”الرياض“ السعودية إلى أن هذه البطولة ”المستحدثة“ ستكون بطريقة دوري الأبطال للأندية العربية على غرار التي تقام في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر سيتيح فرصة كبيرة لكي يعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بالبطولة ومن ثم السماح لبطلها بالمشاركة في بطولة أندية العالم مستقبلا.

وتابعت: ”الاعتراف الرسمي من الفيفا ببطولة الأندية العربية الأبطال يعني أنها أصبحت رسمية وربما يرشح بطلها لأندية العالم“.

ومن المتوقع أن يتغير مسمى البطولة المستحدثة إلى ”كوبا عرب“، فيما سيعمل النظام نفسه على بطولات المنتخبات لتمنح القوة والإثارة في البطولة والتنافس بين الأندية العربية بالإضافة إلى الاعتراف العربي ببطولات المنتخبات.