ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة 16 (صورة)

خطف لابا كودجو مهاجم نادي العين تعادلًا قاتلًا لصالح فريقه، بعد أن أحرز هدف التعادل للزعيم في شباك الشارقة بالدقائق الأخيرة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في قمة مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي.

وضع البرازيلي كايو فرنانديز الشارقة في المقدمة بمجهود فردي رائع، بعد دقيقتين فقط، ورفض الاحتفال بهز شباك فريقه السابق.

وقبل أربع دقائق على النهاية، تعادل لابا مهاجم توجو بضربة رأس متقنة.

ويتساوى الفريقان برصيد 28 نقطة لكل منهما، وكان الفوز سيضمن لأحدهما تقاسم المركز الثاني مع الجزيرة، لكن بهذا التعادل يحتل العين المركز الرابع بفارق الأهداف عن الشارقة الخامس. وتتبقى للعين مباراة مؤجلة.

وفي وقت سابق اليوم، سجل البرازيلي ويليتون سواريز هدفا قبل النهاية ليساعد الوصل في تجنب الهزيمة على ملعبه والتعادل 1-1 مع عجمان.

واستقبل الوصل، الذي خسر 5-صفر من العين في الجولة السابقة، هدفا قبل نهاية الشوط الأول بمجهود فردي من الغاني وليام أوسو.

وقبل دقيقتين على النهاية انتزع سواريز التعادل بضربة رأس متقنة، ليرفع رصيد الوصل إلى 23 نقطة في المركز الثامن مقابل 18 نقطة لعجمان العاشر في جدول الترتيب.

وتعادل خورفكان 2-2 مع الفجيرة في صراع الهروب من القاع.

ويبقى خورفكان في المركز الأخير برصيد تسع نقاط من 16 مباراة متأخرا بثلاث نقاط عن الفجيرة.

ويتصدر شباب الأهلي دبي المسابقة برصيد 36 نقطة‭ ‬وبفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: