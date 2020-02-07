هدف مباراة العين ضد الشارقة.. كايو يتقدم للملك

تقدم كايو لوكاس مهاجم نادي الشارقة بهدف في شباك العين خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في قمة مباريات الجولة 16 من دوري الخليج العربي، على إستاد هزاع بن زايد.

وأحرز كايو هدفه بعد دقيقتن من انطلاق المباراة.

يحتل ”الزعيم“ صاحب الأرض المركز الثالث في الترتيب برصيد 27 نقطة، وهو نفس رصيد نقاط الشارقة الذي يتواجد في المركز الثاني.

ويحاول الفريقان الاستمرار في السباق على لقب دورينا رغم فارق 9 نقاط الذي يفصل بين كل منهما، وبين المتصدر شباب الأهلي.

ويدرك ”الزعيم“ و“الملك“ أن خسارة أي نقاط في الجولات المقبلة، قد يُعجل بتتويج شباب الأهلي باللقب.

وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول، انتهت بفوز الشارقة 3-2 في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.