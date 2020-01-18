أندية سعودية وإماراتية تتنافس للتعاقد مع الإكوادوري خوان كازاريس

أشارت وسائل إعلام برازيلية إلى أن الشارقة بطل الدوري الإماراتي تقدم بعرض لضم صانع لعب أتلتيكو مينيرو البرازيلي ومنتخب الإكوادور خوان كازاريس البالغ من العمر 27 عاما بينما أبدت أندية العين شباب الأهلي دبي وأحد الأندية السعودية اهتمامها باللاعب دون تقديم عرض رسمي بعد.

وخسر شباب الأهلي دبي لقب كأس الخليج العربي أمام النصر بهزيمته 2/1 في المباراة النهائية أمس الجمعة بينما يتصدر مسابقة دوري الخليج العربي بفارق 6 نقاط عن النصر رابع الترتيب.

وقالت صحيفة ”غلوبو سبورت“ البرازيلية إن الشارقة تقدم بعرض بقيمة 3.2 مليون يورو لضم كازاريس، فيما اهتم ناديا العين وشباب الأهلي، في حين سيتقدم نادٍ سعودي، لم تذكره الصحيفة، بعرض رسمي خلال ساعات.

ومن ناحية أخرى قالت شبكة ”UOL“ إن وفدا من رجال الأعمال يمثلون النادي السعودي سيصلون إلى بيلو هوريزونتي لتقديم العرض ولن يرحلوا إلا بعد التوصل لاتفاق نهائي.

ويلعب خوان كازاريس في أتلتيكو مينيرو منذ 2016 وخاض معه 104 مباريات سجل خلالها 23 هدفا كما سبق له اللعب في الأرجنتين لأندية بوكا جونيورز وإندبندينتي.

وخاض كازاريس 21 مباراة مع منتخب الإكوادور الأول منذ عام 2014 وسجل خلالها هدفا واحدا.