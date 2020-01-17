عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس نادي النصر الإماراتي: نيجريدو مستمر مع الفريق حتى الاعتزال (فيديو)

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نجح نيجريدو في تسجيل أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد 7 ثوان فقط من انطلاق مباراة النصر ضد شباب الأهلي دبي في نهائي كأس الخليج العربي.