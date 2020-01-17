عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس نادي النصر الإماراتي: نيجريدو مستمر مع الفريق حتى الاعتزال (فيديو)

أعلن عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس شركة النصر لكرة القدم، عن استمرار المهاجم الإسباني ألفارو نيجريدو مع نادي النصر الإماراتي خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو الشوارب في تصريحات صحفية عقب تتويج النصر بكأس الخليج العربي: ”يتبقى لنيجريدو 6 أشهر في عقده مع الفريق، ولكنه سيستمر“.
وأضاف: ”سنقوم بتجديد عقده مع الفريق، حتى لو اعتزل سيبقى في النصر“.
عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة #النصر لكرة القدم:#نيجريدو مستمر مع "العميد" حتى إذا قرر الاعتزال pic.twitter.com/jN1oW6NWgC
— الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) January 17, 2020
ودخل الإسباني ألفارو نيجريدو، مهاجم فريق النصر الإماراتي تاريخ بطولة كأس الخليج العربي من أوسع أبوابه.
ونجح نيجريدو في تسجيل أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد 7 ثوان فقط من انطلاق مباراة النصر ضد شباب الأهلي دبي في نهائي كأس الخليج العربي.
وتوج النصر بلقب كأس الخليج العربي الإماراتي بعد فوزه 2-1 على شباب الأهلي دبي، حامل اللقب ومتصدر دوري المحترفين، في المباراة النهائية على استاد زعبيل اليوم الجمعة.