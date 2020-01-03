 حقيقة تعاقد خورفكان الإماراتي مع البرازيلي رومارينيو من نادي الاتحاد السعودي – إرم نيوز‬‎

حقيقة تعاقد خورفكان الإماراتي مع البرازيلي رومارينيو من نادي الاتحاد السعودي

حقيقة تعاقد خورفكان الإماراتي مع البرازيلي رومارينيو من نادي الاتحاد السعودي

المصدر: فريق التحرير

نفى نادي خورفكان الإماراتي، ما تردد عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا ”رومارينهو“ من نادي الاتحاد السعودي، في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وكتب خورفكان، الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين الإماراتي، عبر حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“: ”ردا على ما تم نشره في أحد المواقع الرياضية، غير صحيح ما تم تداوله عن تعاقد خورفكان مع البرازيلي رومارينهو“.

وذكرت وسائل إعلام أن رومارينهو اقترب من الانتقال إلى خورفكان، وأنه وصل إلى الإمارات للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله إلى النادي، وأضافت أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال أيام قليلة.

وانتقل رومارينهو البالغ من العمر 29 عاما من الجزيرة الإماراتي إلى الاتحاد السعودي، في أغسطس 2018، وأعلن الاتحاد، في نوفمبر الماضي، تجديد عقد اللاعب البرازيلي حتى عام 2022.

وسجل رومارينهو 7 أهداف مع الاتحاد في الدوري السعودي، الموسم الحالي، حيث يحتل العميد المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

في المقابل، يملك خورفكان 4 نقاط فقط في الدوري الإماراتي، ويحتل المركز الأخير على جدول الترتيب، وسجل لاعبوه 10 أهداف فقط في 12 مباراة.

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