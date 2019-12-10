إصابة شاهين عبد الرحمن مدافع الشارقة بكسر في اليد إثر اصطدام قوي في مباراة بني ياس (فيديو)

كشفت تقارير صحفية عن تأكد غياب شاهين عبد الرحمن، مدافع نادي الشارقة، لمدة 4 أسابيع، بعد تعرضه للإصابة بكسر في اليد خلال مباراة فريقه ضد بني ياس، اليوم الثلاثاء.

وتعادل الشارقة مع ضيفه بني ياس بنتيجة 0-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ختام منافسات اليوم الأول للجولة الثامنة لدوري الخليج العربي واستضافها نادي الشارقة على ملعبه بالإمارة الباسمة، ليحافظ حامل على اللقب على سجله خالٍ من الهزائم حتى الأن بفوز في 6 جولات وتعادلين، ويتمسك بصدارته للدوري بعد أن رفع رصيده إلى 20 نقطة، في المقابل رفع ”السماوي “ رصيده إلى 8 نقاط.

عاجل وحصري : الفحوصات الأولية تشير إلى إصابة شاهين عبدالرحمن بكسر في اليد#الشارقة pic.twitter.com/PgHL6o3cx8 — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) December 10, 2019

شهد اللقاء إجراء عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة تبديلاً اضطراريا مبكراً في الدقيقة 29 حيث دفع بسالم سلطان بدلاً من المدافع شاهين عبد الرحمن الذي تعرض لكسر في اليد إثر تلاحم قوي مع الحارس عادل الحوسني، ونال محترف الشارقة ايغور البطاقة الحمراء في الدقيقة ”86“، وتألق حارس ”السماوي“ فهد الظنحاني في الذود عن عرينه، ضد هجمات كثيرة ضاعت من أجانب الشارقة.